Minecraft: l’espansione di Dungeons & Dragons è online

L’attesa espansione di Minecraft dedicata a Dungeons & Dragons è online, ed è stato pubblicato anche un trailer dedicato. Dopo mesi dall’annuncio i Forgotten Realms sono in Minecraft.

Ecco il trailer.

Questa è la descrizione ufficiale dell’espansione:

Vivi una storia drammatica con il DLC Dungeons & Dragons di Minecraft. Esplora luoghi iconici nei Forgotten Realms come Icewind Dale e Candlekeep, combattendo Beholder, Mimics, e tanto altro ancora. Scegli la tua classe, sblocca incantesimi classici e prove di abilità straordinarie per sfuggire alle situazioni più difficili. La tua avventura ti aspetta!

Anche se Mojang ed Everbloom si stanno introducendo elementi provenienti dal gioco di ruolo, questo pacchetto DLC manterrà il funzionamento usuale di Minecraft. Insomma, questa espansione non sarà esattamene come una sessione di D&D in Minecraft.

Ma nell’espansione i giocatori troveranno un’interfaccia completamente nuova, che include un registro delle missioni, un inventario specializzato ed anche un glossario.

E ci saranno anche voci fuori campo, e della musica pronta ad attivarsi facendo determinate cose. E poi ancora verranno incluse delle meccaniche da gioco di ruolo con un sistema di classi, statistiche e anche combattimenti basati sui dadi.