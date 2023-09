Super Mario: un nuovo gioco in 3D open world potrebbe uscire nel 2024

Alcuni report stanno riportando la possibile uscita di un gioco 3D di Super Mario per il 2024, e, secondo quanto riferito, dovrebbe trattarsi di un open world. L’uscita del gioco dovrebbe coincidere con l’arrivo della nuova Nintendo Switch.

Le fonti citate da Comicbook.com parlano di un gioco 3D su Super Mario in uscita nel day-one della Nintendo Switch 2. Sembra però che questo titolo non dovrebbe avere a che fare con Super Mario Odissey.

L’insider Zippo ha riportato su questo titolo:

Mario sarà il primo gioco per Switch 2. Si tratterà del primo gioco di Mario in 3D ad essere proposto come titolo di lancio da Super Mario 64 del 1996, il che significa che si tratta di un grosso affare. Aspettatevi una programmazione di lancio molto forte, sia da parte di Nintendo che di terze parti.

La caratteristica di base più importante riguardante questo nuovo titolo su Super Mario riguarderebbe l’Open World. Sebbene Super Mario Odyssey presentasse alcune caratteristiche paragonabili ad un open world, questo nuovo titolo sarebbe il primo Super Mario realmente open world.

Del resto, dopo che The Legend of Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom si sono aperti a questo tipo di scenario, è arrivato anche il momento di Super Mario.