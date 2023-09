Sand Land: story trailer per il nuovo gioco basato sul manga di Akira Toriyama

Sand Land, l'action RPG basato sull'omonimo manga di Akira Toriyama, è tornato a mostrarsi in un nuovo story trailer. Vediamo il filmato.

Sand Land, l’action RPG basato sull’omonimo manga di Akira Toriyama, è tornato a mostrarsi in un nuovo story trailer in occasione del TGS 2023. Il filmato, che trovate qui sotto, ci introduce agli eventi del gioco mostrando l’incontro tra il protagonista Belzebù, il Principe dei Demoni, e un inedito personaggio dalla folta chioma bianca alla guida di una motocicletta. Vediamo il filmato:

Annunciato con un trailer in occasione del Summer Game Fest, Sand Land è il nuovo gioco tratto dall’omonimo manga realizzato nel 2000 da Akira Toriyama, celebre autore degli indimenticabili Dragon Ball e Dr. Slump. Si tratta di un action GDR open world in cui saremo chiamati a guidare, nei panni di Belzebù, un improbabile banda di eroi ed esplorare un arido mondo del futuro dove l’unico fiume si è arrestato in seguito alle guerre tra gli umani.

Tuffati in un mondo desertico dove l’estrema carenza d’acqua affligge umani e demoni. Gioca e vivi l’avventura del Principe dei Demoni, Belzebubù, dello sceriffo Rao e del demone Shif alla ricerca della Fonte Leggendaria nascosta nel deserto.

Assembla con astuzia e immaginazione carri armati e altri veicoli da pilotare nelle tue avventure sfruttando una vasta gamma di componenti e combinazioni. Costruisci la tua base operativa fino a farla diventare una fiorente città, con l’aiuto dei personaggi che incontrerai esplorando il deserto sconfinato nel corso della storia – recita la descrizione ufficiale.

Sand Land è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC (via Steam).