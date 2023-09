Final Fantasy 7 Rebirth: Vincent Valentine sarà un personaggio giocabile?

Vincent Valentine è apparso nell’ultimo trailer di Final Fantasy VII Rebirth. Ma quale sarà il suo ruolo all’interno del gioco? Sarà un personaggio giocabile? Square Enix ha risposto a queste domande, svelando che il ruolo di Vincent Valentine sarà sostanzialmente simile a quello adottato da Red XIII alla fine della prima parte.

Il personaggio dunque non sarà giocabile, ma a quanto pare ricoprirà il ruolo di ospite in battaglia, verso la parte finale del nuovo capitolo. La sua comparsa all’interno dell’ultimo trailer aveva fatto pensare che il personaggio potesse avere un ruolo più cospicuo all’interno degli eventi, ma a quanto pare non sarà affatto così. Non è detto, però, che ciò non accada per quanto riguarda il capitolo finale di questa trilogia che potrebbe riservarci più di una sorpresa. Per il momento, però, non possiamo far altro che limitarci a fare ipotesi e speculazioni in attesa di saperne di più.

Vi ricordiamo che di recente abbiamo avuto finalmente modo di provare due brevi demo del gioco che hanno messo in luce le potenzialità del titolo e che ci hanno permesso di testare con mano alcune delle novità introdotte in questo nuovo capitolo in termini di esplorazione e lato combat system. Se volete saperne di più, trovate il nostro provato a questo indirizzo.

Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile a partire dal 29 febbraio 2024 su PS5.