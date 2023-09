Taxi Driver: Robert De Niro torna a interpretare Travis Bickle per uno spot Uber

Uber è riuscita a portare di nuovo Robert De Niro a vestire i panni del suo iconico personaggio Travis Bickle, protagonista di Taxi Driver, e lo ha fatto in uno spot. Le riprese di questa pubblicità si stanno svolgendo a Londra.

Secondo una fonte:

Questa idea della campagna Uber di proporre Robert De Niro per una sorta di revival di Taxi Driver è un qualcosa di geniale. In questi spot De Niro sarà Travis Bickle, dirà alcune frasi del film, e sarà una cosa divertente. Le sue precedenti partecipazioni a delle pubblicità hanno dimostrato che non ha problemi a prendersi a ironizzare su sé stesso.