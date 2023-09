Killers of the Flower Moon: il trailer finale del film di Martin Scorsese

Ecco il trailer finale del film Killers of the Flower Moon, titolo con Leonardo DiCaprio, girato da Martin Scorsese.

Online è stato appena pubblicato il trailer finale di Killers of the Flower Moon, il lungometraggio realizzato da Martin Scorsese e con Leonardo DiCaprio come protagonista.

Ecco il trailer.

Ecco la sinossi del film:

All’inizio del XX secolo, il petrolio ha consegnato una fortuna alla Nazione degli Osage, che è diventata da un giorno all’altro tra le più ricche del mondo. La ricchezza di questi nativi americani ha attirato immediatamente gli intrusi bianchi, che hanno manipolato e rubato quanti più soldi Osage potevano prima di ricorrere all’omicidio. In tutto ciò si pone la storia d’amore tra Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) e Mollie Kyle (Lily Gladstone).

Un cast stellare, con i premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, per un crime descritto come epico, e basato su una storia vera. Si tratta di una storia che racconta una sequenza di omicidi brutali, e misteriosi, nota con il nome di “regno del terrore”, che insanguinò la nazione Osage negli anni ’20. Fra i protagonisti anche il candidato all’Oscar Jesse Plemons, Lily Gladstone e Brendan Fraser, già vincitore agli Academy Award 2023 per The Whale.

Il titolo uscirà al cinema il 19 ottobre.