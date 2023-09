Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game annunciato ufficialmente, vediamo il teaser trailer

Private Division e Wētā Workshop hanno annunciato l'arrivo di Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game, un nuovo gioco basato su il Signore degli Anelli.

Il gioco sarà realizzato in collaborazione con Wētā Workshop , lo studio che ha realizzato le scenografie e gli effetti speciali della celebre saga cinematografica de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson. “La proprietà intellettuale de Il Signore degli Anelli è l’origine di tante storie fantastiche, e nessuno è più qualificato di Weta Workshop per creare una nuova, memorabile esperienza di gioco ambientata nella Terra di Mezzo“ha commentato Michel Worosz, il capo di Private Division.

Il filmato dura poco più di 40 secondi e mostra una bambina intenta a disegnare alcuni personaggi e scorci della contea. Il titolo viene descritto come un accogliente gioco de Il Signore degli Anelli : possiamo dunque ipotizzare che si tratti di una sorta di gestionale ambientato nella Terra di Mezzo, dato che il video pone l’accento sulle calde atmosfere dell’avventura. Ovviamente, però, per averne la certezza dovremo attendere l’arrivo di maggiori informazioni.

Private Division e Wētā Workshop hanno annunciato l’arrivo di Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, un nuovo gioco basato su Il Signore degli Anelli. L’annuncio è stato accompagnato da un breve teaser trailer che trovate qui sotto, ma che purtroppo non offre alcuna informazione su quale sarà il genere e le caratteristiche di questo nuovo titolo. Il titolo arriverà nel 2024 per PC e console .

