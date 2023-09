Alexa: preordine Amazon dei nuovi dispositivi Echo, Ring e Fire TV Stick disponibile ora

Tramite Amazon è possibile effettuare il preordine dei nuovi dispositivi Echo Show 8 di terza generazione, Fire TV Stick e Ring Stick Up Cam Pro. La data d’uscita per la Ring Stick Up Cam Pro e dei due nuovi Fire TV Stick è fissata per il 18 ottobre, mentre quella per i nuovi Echo Show 8 di terza generazione è il 25 ottobre.

Come sempre, vi ricordiamo che si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Il pagamento avverrà solo al momento della spedizione ed il prezzo sarà automaticamente pareggiato alla migliore offerta apparsa su Amazon Italia, senza che dobbiate rifare l’ordine in caso di sconto. Vediamo caratteristiche e prezzi dei vari dispositivi.

Echo Show 8

Con un processore più potente e uno schermo aggiornato, Echo Show 8 di terza generazione (modello 2023) migliora le prestazioni con l’audio spaziale, valutazione acustica della stanza e tecnologia di riduzione del rumore. Inoltre, ha un Hub per Casa Intelligente integrato, per il massimo della compatibilità. Il prezzo è 169,99€. Potete effettuare il preordine del prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Fire TV Stick

Nuovo Fire TV Stick 4K Max è la versione più recente del miglior modello TV Stick di Amazon. Supporta connnessione Wi-Fi 6E, che assicura uno streaming più fluido, una velocità di più elevata e supporta le bande a 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Fire TV Stick permette di usare widget come calendario, la lista delle cose da fare, vedere le previsioni del tempo e non solo. Permette anche di sfruttare i dispositivi per la Casa Intelligente, gestendo luci, serrature, videocamere, soundbar e non solo.

Il modello base supporta invece solo fino a Wi-Fi 6 e non supporta la banda 6 GHz. Non permette inoltre di usare i Widget. Entrambi permettono di sfruttare le classiche funzioni Fire TV, come la visione di video in streaming tramite le principali applicazioni per serie TV, film e sport. Il prezzo per il modello base è 69,99€, mentre per il modello Max è 79,99€. Potete effettuare il preordine del prodotto cliccando su uno dei due box che trovate qui sotto:

Ring Stick Up Cam Pro

Facile da installare e dotata di funzione HDR e visione notturna, Ring Stick Up Cam Pro eredita la rilevazione di movimento 3D per misurare la distanza di un oggetto all’interno del proprio campo visivo. Può essere utilizzata all’interno o all’esterno nelle versioni a batteria, a energia solare o plug-in.

In modalità cablata può registrare i 6 secondi precedenti l’attivazione di un evento di movimento grazie ad Advanced Pre-Roll, mentre Pre-Roll a colori. Il prezzo per la videocamera nella versione batteria e plug-in è di 179,99€, mentre nella versione a energia solare è di 199,99€. Potete effettuare il preordine cliccando sul box che trovate qui sotto:

