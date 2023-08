Amazon, il N.1 della divisione Alexa e Echo andrà in pensione

Dave Limp, storico dirigente di Amazon responsabile dell’unità che produce gli smart speaker Echo e l’assistente vocale Alexa, ha annunciato il suo prossimo ritiro “entro la fine dell’anno”, come riferisce The Seattle Times.

In una nota ai dipendenti, pubblicata anche sul blog aziendale di Amazon, Limp ha raccontato di aver lavorato nel settore dell’elettronica di consumo, con diverse interruzioni, per oltre 30 anni. “Mi piace ciò che faccio, ma voglio anche guardare al futuro con una prospettiva diversa”, ha dichiarato. E ha aggiunto che al momento non è certo di quale sarà il suo futuro, ma una cosa è certa: non sarà nell’ambito dell’elettronica di consumo.

Il CEO di Amazon, Andy Jassy, ha rivelato che l’azienda annuncerà il successore di Limp “nelle prossime settimane”. Va notato che la divisione di Limp è stata tra quelle colpite da un massiccio licenziamento, senza precedenti nella storia dell’azienda, che ha interessato 27.000 persone. Nonostante ciò, Jassy ha espresso entusiasmo e ottimismo riguardo ai prodotti e ai servizi in sviluppo nel settore Dispositivi e Servizi: “Siamo solo all’inizio di ciò che è possibile e di ciò che credo questi settori aggiungeranno per i clienti e per l’azienda”, ha detto Jassy.