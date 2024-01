Fire TV Stick e Cube in sconto su Amazon: vediamo il prezzo dei vari modelli

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare diversi modelli di Fire TV Stick e Fire TV Cube a prezzo scontato. Lo sconto segnalato varia e a seconda del dispositivo scelto, ma sono tutte ottime promozioni. Potete acquistare i prodotti cliccando sui box che trovate qui sotto:

Fire TV Stick 4K Max è la versione più recente del miglior modello TV Stick di Amazon. Supporta connnessione Wi-Fi 6E e permette di usare widget come calendario, la lista delle cose da fare, vedere le previsioni del tempo e non solo. Permette anche di sfruttare i dispositivi per la Casa Intelligente, gestendo luci, serrature, videocamere, soundbar e non solo.

Il modello base supporta invece solo fino a Wi-Fi 6 e non supporta la banda 6 GHz. Non permette inoltre di usare i Widget. Entrambi permettono di sfruttare le classiche funzioni Fire TV, come la visione di video in streaming tramite le principali applicazioni per serie TV, film e sport.

Il modello Cube, invece, è l’unico tra quelli proposti che supporta il controllo vocale con Alexa ed anche l’unico al quale è possibile collegare altri dispositivi (come decoder, console, webcam…) e controllarli.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.