Stranger Things: le immagini degli interpreti dell’opera teatrale

Ecco le immagini ed i nomi dei membri del cast di protagonisti di Stranger Things: The First Shadow.

Sono state pubblicate le immagini ed i nomi dei membri del cast di Stranger Things: The First Shadow, l’opera teatrale tratta dalla popolare serie TV che andrà in scena a dicembre a Londra.

Ecco qui sotto le immagini degli interpreti protagonisti.

Nelle immagini possiamo vedere Louis McCartney che farà Henry Creel, e Patrick Vaill che sarà il Dr. Brenner. E poi ancora Oscar Lloyd farà James Hopper, Jr., Isabella Pappas sarà Joyce Maldonado, e Christopher Buckley vestirà i panni di Bob Newby.

Il cast dell’opera teatrale sarà composto anche da Shane Attwooll (Chief Hopper), Kemi Awoderu (Sue Anderson), Chase Brown (Lonnie Byers), Ammar Duffus (Charles Sinclair), Gilles Geary (Ted Wheeler), Florence Guy(Karen Childress), Max Harwood (Allen Munson), Michael Jibson (Victor Creel), Matthew Pidgeon (Padre Newby), Calum Ross (Walter Henderson), Maisie Norma Seaton (Claudia Henderson), Lauren Ward (Virginia Creel) e Ella Karuna Williams (Patty Newby).

I fratelli Duffer hanno dichiarato che questi interpreti daranno nuova vita ai personaggi protagonisti di Stranger Things, intepretando le loro versioni giovanili.

La prima messa in scena di Stranger Things: The First Shadow avverrà il 14 dicembre, presso il Phoenix Theater di Londra West End.