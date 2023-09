Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia: il video di presentazione della serie Netflix

Oltre alle immagini dell’atteso progetto Supersex, Netflix ha diffuso un video di anteprima del progetto con Fabri Fibra dal titolo Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia.

Ecco il filmato.

Qui sotto trovate la descrizione di Netflix:

Lo show Netflix dedicato al rap arriva in Italia. “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia” vedrà Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca dei nuovi protagonisti che segneranno la scena del rap italiano. Tra prove di freestyle, rap battle, produzione di brani originali, i concorrenti si sfideranno per trasformare il loro sogno in realtà, e per vincere il premio in palio di 100.000 euro.