Supersex: le nuove immagini della serie TV su Rocco Siffredi

Oggi è stato mostrato un nuovo sguardo alla serie TV Supersex, realizzata da Netflix, e che racconta la storia di Rocco Siffredi mettendo al centro Alessandro Borghi.

Ecco le immagini di Supersex, che mostrano tra le altre cose, la versione proposto dalla serie di Moana Pozzi.

La serie sarà un dramma in sette episodi, liberamente ispirato alla vita reale della porno star globale Rocco Siffredi, che ha all’attivo più di 1.500 film hardcore.

Al centro di “Supersex” – progetto prodotto da The Apartment, società di Fremantle e Groenlandia, che fa parte del gruppo Banijay – ci sono aspetti sconosciuti della pornostar italiana.

La serie è creata e scritta dalla famosa italiana Francesca Manieri (che ha già lavorato su progetti come “We Are Who We Are”, “L’Immensità”). La serie Supersex è stata descritta come una storia profonda che attraversa la vita di Siffredi fin dall’infanzia.

Nella serie TV, oltre ad Alessandro Borghi, nel ruolo di Rocco Siffredi, troveremo anche Gaia Messerklinger nei panni di Moana Pozzi, Vincenzo Nemolato che farà il produttore Schicchi, e Claire Loth nella parte di Genevieve.