Secret Invasion: nuove immagini e rivelazioni sulla serie Marvel

Il produttore Jonathan Schwartz, parlando delle ispirazioni della serie, ha citato il fumetto Secret Invasion di Brian Michael Bandis, e poi ha chiamato in causa i thriller di John le Carré, e gli show Homeland e The Americans.

Il personaggio di Emilia Clarke, dal nome G’iah, sarà una Srkull con delle questioni personali in sospeso con Talos, considerando che si tratterà di una figura a lui molto vicina. Anche se si tratta dell’esordio dell’attrice con i Marvel Studios, il suo personaggio è già apparso in precedenza, in Captain Marvel. Lo stesso Samuel L. Jackson ha dichiarato: