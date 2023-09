Chris Evans concorda con Quentin Tarantino: in Marvel il personaggio supera l’attore

Chris Evans si è di recente espresso sulle parole di Quentin Tarantino, che ha dichiarato qualche tempo fa che nei film Marvel non esistono star tra gli interpreti, perché i personaggi superano di gran lunga gli attori. Ed Evans ha in qualche modo dato ragione al regista.

Ecco cosa ha dichiarato:

Credo che questo sia il bello dei film Marvel. Non sei mai veramente centrale, anche nei tuoi stessi film, a volte. Quentin Tarantino lo ha detto di recente e io ho pensato: ‘Sai, ha ragione’. Il personaggio è la star. Sei lì, ma non ne senti il ​​peso.

Ma le parole di Chris Evans hanno già trovato il parere contrario del boss dei Marvel Studios Kevin Feige, che ha detto:

Penso che sia qualcosa che [Chris] stava dicendo a sè stesso, e penso che sia qualcosa che molti degli Avengers, incluso Robert, direbbero a se stessi, il che in realtà è stato molto utile per il processo di lavoro sui personaggi. Ma in alcuni casi, incluso quello di Chris, non è del tutto vero.