Foamstars: Square Enix organizza una “Open Beta Party”

Square Enix ha annunciato la open beta globale giocabile per Foamstars, il suo nuovo e “schiumeggiante” sparatutto di gruppo esclusivo per PlayStation: la beta inizierà il 29 settembre. Foamstars Open Beta Party invita i giocatori su PlayStation 5 a provare questo sparatutto competitivo e schiumeggiante prima della sua uscita, prevista per i primi mesi del 2024. L’accesso alla beta, scaricabile da PlayStation Store una volta disponibile, sarà gratuita. Come ringraziamento ai giocatori che parteciperanno all’open beta, al download del gioco completo alla sua uscita sarà distribuito un esclusivo oggetto cosmetico.

Programma del weekend del “FOAMSTARS OPEN BETA PARTY”

Venerdì 29 settembre 18:00 PDT – Domenica 1° ottobre 23.59 PDT

Sabato 30 settembre 2:00 BST – Lunedì 2 ottobre 7:59 BST

Sabato 30 settembre 3:00 CEDT – Lunedì 2 ottobre 8:59 CEDT

Come partecipare alla beta:

Per partecipare gratis, scaricate il software di gioco Foamstars Open Beta Party da PlayStation Store e avviate il gioco su una console PlayStation 5 durante il periodo dell’evento. Per partecipare all’open beta non è necessario un abbonamento a PlayStation Plus.

Foamstars porta i giocatori nel vivace mondo di Bath Vegas, una stupenda e frizzante metropoli in cui va in scena la festa più schiumeggiante del mondo! Foamstars lancia i giocatori nello sparatutto definitivo online, che vede squadre di quattro membri affrontarsi in un’esperienza di gioco accessibile usando la schiuma come arma! Preparatevi a scoprire una frazione dei contenuti di Foamstars mentre mettete alla prova le capacità dei server di gioco in vista dell’uscita del gioco nel 2024.

Nel Foamstars Open Beta Party i giocatori potranno provare due modalità di gioco 4v4 e scegliere tra otto vivaci personaggi, ciascuno con stile di gioco, armi e abilità unici. Ogni sfidante utilizza la schiuma come arma e i giocatori devono padroneggiare le dinamiche di spostamento e costruzione su di essa per costruire, bloccare e sopraffare gli avversari. I personaggi controllabili sono Soa, ΔGITO, Tonix, Jet Giustizia, Mel T, El Baristador, Guastafeste e Pen Guina.

Le due modalità di gioco sono:

“COLPITE LA STELLA”: Partecipa a una frenetica battaglia in cui la strategia vincente cambia durante l’incontro. In “COLPITE LA STELLA”, ogni squadra deve riuscire a eseguire sette KO ai danni della squadra avversaria. Raggiunto quest’obiettivo, il giocatore migliore diventa il “giocatore stella”, la chiave per la vittoria! Per vincere l’incontro, le squadre devono battere il “giocatore stella” degli avversari, proteggendo al tempo stesso il proprio!

“BUONA SOPRAVVIVENZA AL BAGNO DI SCHIUMA”: Una battaglia tra due squadre, composte di due giocatori “interni” e due “esterni”. Per vincere è necessario sconfiggere entrambi gli avversari “interni”, mentre i giocatori “esterni” supportano e difendono i propri compagni di squadra!

Inoltre, è stato annunciato che la musica del gioco è stata composta da MONACA e il design dei personaggi dal team di illustrazione Gurihiru. MONACA è un’azienda di produzione musicale fondata nel 2004 da Keiichi Okabe, che può contare su un’ampia esperienza musicale per giochi, anime, drammi e produzioni cinematografiche. Tra le sue opere troviamo la serie NieR e SINoALICE. Gurihiru è un’unità di illustratori freelance, formata dall’artista Sasaki e dal colorista Kawano. I due sono nativi di Hokkaido, Giappone, in cui hanno creato personaggi per giochi e anime, e illustrazioni per libri. I loro lavori più importanti in ambito fumettistico includono “It’s Jeff”, “Gwenpool”, “Superman Smashes the Klan” e altro ancora.

