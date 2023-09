Tales of Arise: annunciato il DLC Beyond the Dawn con un trailer, vediamo la data d’uscita

In occasione dello State of Play, Bandai Namco ha annunciato l'arrivo del DLC di Tales of Arise: Beyond the Dawn. Vediamo trailer e data d'uscita.

In occasione dello State of Play, Bandai Namco ha annunciato l’arrivo del DLC di Tales of Arise: Beyond the Dawn con trailer e data d’uscita. L’espansione arriverà il prossimo 9 novembre 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di avere un piccolo assaggio dei contenuti di questa espansione.

Al momento, le informazioni sul DLC non sono molte. Sappiamo che l’espansione è ambientata un anno dopo la fine del conflitto fra Dahna e Rena. Nel filmato, appare anche un nuovo personaggio, Nazamil. La vediamo inseguita dagli abitanti di Dahana in quanto figlia di un Lord renano. Per la popolazione di Dahna, Nazamil è un “abominio” e la volontà dei nostri protagonisti di proteggerla porterà a delle conseguenze.

Ricordiamo che Tales of Arise è l’ultimo capitolo della celebre serie JRPG di Bandai Namco. Il gioco si presenta ad oggi come uno dei capitoli più profondi e maturi della saga con un sistema di combattimento sfaccettato ed ancor più evoluto. Un passo di decisiva importanza verso il futuro della serie, sia per quanto concerne i contenuti che l’aspetto.

Tales of Arise è ora disponibile per PC e console.