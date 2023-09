Lando: la serie su Star Wars diventa un film

Il progetto su Lando di Star Wars, con Donald Glover, non sarà più una serie TV ma un film.

Il progetto su Lando di Star Wars, che doveva essere una serie TV con Donald Glover protagonista, diventerà, invece, un film. Questo è quanto ha riferito uno degli sceneggiatori che sta lavorando al progetto. Stiamo parlando di Stephen Glover, il fratello di Donald.

Ecco le sue parole:

Non si tratterà di una serie TV. Attualmente c’è l’idea di realizzare un film.

Ricordiamo che le ultime notizie sul progetto parlavano proprio del coinvolgimento di Donald Glover e del fratello anche nella fase di scrittura di Lando. Del resto Glover ha già realizzato una serie TV come Atlanta, e di recente ha anche proposto il telefilm di Prime Swarm.

Il progetto su Lando sarebbe in lavorazione dal 2020, ma ancora non è arrivato alla vera e propria fase di produzione. Ecco cosa ha detto in passato Donald Glover sul character: