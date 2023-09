Green: riqualificazione energetica di 400 immobili pubblici di Firenze

Questo ambizioso programma coinvolgerà sette musei, 152 scuole, 302 immobili utilizzati per varie funzioni pubbliche e strutture sportive.

Il Comune di Firenze ha avviato un programma ambizioso di riqualificazione energetica per oltre 400 immobili pubblici, tra cui scuole, musei, biblioteche e strutture sportive, al fine di ridurre l’impatto ambientale e aumentare l’efficienza energetica. Questa iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, con la partecipazione del sindaco Dario Nardella e dell’Amministratore Delegato di Engie Italia, Monica Iacono.

Engie, leader nel settore delle soluzioni energetiche sostenibili, è stata scelta come partner per questo importante progetto. L’azienda investirà quasi 20 milioni di euro per migliorare il sistema edificio-impianto di oltre 400 edifici pubblici a Firenze. Gli interventi si concentreranno su due obiettivi principali: la riduzione delle dispersioni termiche e l’integrazione di energie da fonti rinnovabili.

Questo ambizioso programma coinvolgerà sette musei, 152 scuole, 302 immobili utilizzati per varie funzioni pubbliche e strutture sportive, tra cui il celebre Stadio Franchi. Saranno sostituite più di 3.000 lampade interne con tecnologia a LED, e saranno installati impianti fotovoltaici in diversi edifici pubblici.

Gli interventi di efficientamento energetico ridurranno i consumi di energia termica del 30% e quelli di energia elettrica del 23%, contribuendo a una significativa riduzione delle emissioni di CO2. Complessivamente, si prevede che saranno risparmiati oltre 45.000 tonnellate di CO2 l’anno, equivalente alla quantità assorbita da 250.000 alberi.

Il sindaco Dario Nardella ha sottolineato l’importanza di questo accordo, che è parte integrante degli sforzi di Firenze per diventare una “città climaticamente neutra e intelligente” entro il 2030, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica. Questa iniziativa contribuirà in modo significativo alla transizione ecologica della città.

Monica Iacono, CEO di ENGIE Italia, ha evidenziato l’impegno dell’azienda verso la neutralità climatica entro il 2045 e l’importanza di interventi come quelli previsti con il Comune di Firenze. Ha sottolineato che l’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile devono procedere di pari passo, e che questo progetto dimostra come sia possibile applicare soluzioni innovative anche a edifici storici di grande valore.

Inoltre, Engie ha sottolineato il suo ruolo attivo nella promozione della transizione energetica, sottolineando che è un percorso che coinvolge governi, cittadini e aziende. La collaborazione con il Comune di Firenze è un esempio tangibile di come le aziende possono contribuire alla sostenibilità ambientale e alla riduzione delle emissioni di gas serra attraverso interventi concreti.

Inoltre, Engie è attiva anche in altre iniziative di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell’area metropolitana di Firenze, dimostrando il suo impegno verso una transizione energetica sostenibile.