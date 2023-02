Progetto innesto: riqualificazione Scalo Greco per Social Housing Carbon Neutral

Grazie all’utilizzo di una rete di teleriscaldamento di quarta generazione, di un approccio di progettazione circolare e alla presenza di spazi verdi, si mira a mantenere i valori di carbonio vicini allo zero in quel di Milano. Il progetto, ideato dagli architetti Barreca & La Varra, con il supporto di Arup e del Fondo Immobiliare Lombardia (FIL), è stato premiato nel concorso Reinventing Cities di C40 per la riqualificazione dello scalo ferroviario di Milano Greco.

Il progetto “Innesto” prevede la realizzazione di un’ampia zona verde, pari al 72% dell’area totale, nel cuore di Milano, con l’obiettivo di collegare il quartiere storico di Precotto all’ex area della Bicocca, importantissimo polo universitario. Il programma, vincitore del concorso Reinventing Cities di C40 per la riqualificazione dello scalo ferroviario di Milano Greco, prevede diverse strategie per ridurre l’impronta di carbonio, come l’utilizzo di una rete di teleriscaldamento decentralizzata di quarta generazione alimentata da fonti rinnovabili, un sistema di recupero del calore dalle acque reflue e la realizzazione di edifici Nearly Zero Energy progettati secondo i principi dell’economia circolare.

Inoltre, le terre di scavo verranno riutilizzate per creare orti urbani, tetti verdi, vivai e paesaggi “commestibili“, mentre la promozione di una mobilità più sostenibile, come i mezzi pubblici, le biciclette o le auto in sharing, sarà incentivata. Infine, il progetto prevede la compensazione delle emissioni per colmare eventuali debiti di carbonio e la promozione della digitalizzazione dei servizi tipici della smart city, come la gestione della casa e la prenotazione dei servizi interni al quartiere. Il progetto si concentrerà sulle quattro aree chiave: architettura, ambiente, innovazione sociale e tecnologia.