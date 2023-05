Thurgood Marshall Federal Courthouse: progetto di riqualificazione a Manhattan

La Thurgood Marshall Federal Courthouse di New York, un edificio storico nel cuore di Manhattan, ha subito un progetto di riqualificazione che ha coinvolto anche il rinforzo strutturale. Per affrontare i problemi di degrado e infiltrazioni d’acqua nei vani ascensore, è stata scelta la soluzione Ruregold, basata su materiali compositi Frcm.

Nel corso della riqualificazione, l’edificio è stato sottoposto a importanti miglioramenti, tra cui la modernizzazione dei sistemi antincendio e di sicurezza, l’aggiornamento degli ingressi, delle scale e degli ascensori. In particolare, i vani ascensore presentavano problemi di degrado causati dalle infiltrazioni d’acqua e dalle vibrazioni.

Per affrontare queste sfide, è stata scelta la soluzione di rinforzo Ruregold per le murature dei vani ascensore. È stato utilizzato un sistema composto da una rete bidirezionale in carbonio C-Mesh 84/84 (con un peso di 84+84 g/m2) combinata con la matrice inorganica MX-C 25 Muratura, integrata dal connettore in fibra di carbonio C-Joint.

Il connettore C-Joint è un sistema di connessione progettato per collegare le strutture esistenti in muratura e calcestruzzo armato. È realizzato in loco utilizzando un fascio di fili paralleli e continui racchiusi in una rete elastica tubolare realizzata con fili di poliestere, poliammide e lattice. Questo connettore è flessibile sia longitudinalmente che trasversalmente e può essere rimosso.

La soluzione Ruregold offre numerosi vantaggi, tra cui la resistenza alle alte temperature, ai cicli di gelo e disgelo e la capacità di essere applicata su supporti umidi senza la necessità di protezioni speciali. Inoltre, la messa in opera della matrice inorganica è semplice e affidabile.

L’uso del sistema Ruregold ha consentito di rinforzare efficacemente le murature dei vani ascensore della Thurgood Marshall Federal Courthouse, garantendo la stabilità strutturale e la durabilità nel tempo. Questa soluzione innovativa ha dimostrato la sua efficacia nel contesto delle esigenze specifiche dell’edificio storico, confermando l’importanza del rinforzo strutturale per la conservazione del patrimonio architettonico.