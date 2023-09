Baldur’s Gate 3: uno splendido corto animato festeggia l’uscita dall’early access

Baldur’s Gate 3 è protagonista di uno splendido corto animato che celebra l’uscita del gioco dall’early access e l’arrivo della versione definitiva su PS5. Il filmato, che trovate qui sotto, riprende in chiave macchiettistica il percorso che il prodotto ha subito per arrivare fin qui, a cominciare dall’avventura intrapresa tra le lande dell’early access per arrivare infine alla città di Baldur’s Gate in versione definitiva, con Gale, Astarion, Karlach e Shadowheart alle prese con i processi di certificazione della qualità. Vediamo il filmato:

Baldur’s Gate 3 è arrivato da pochi giorni anche su PS5 e ben presto farà il suo debutto anche su Xbox Series X/S. Il gioco ha ottenuto un successo incredibile con il team che è sempre più intenzionato ad arricchire l’offerta ludica del gioco con novità e nuove funzioni. Solo qualche giorno fa, Larian ha infatti annunciato che ben presto arriverà anche la modalità foto che permetterà agli utenti di immortalare i momenti preferiti della loro avventura. Ma questa probabilmente sarà solo la prima di tutta una serie di implementazioni che il team ha intenzione di introdurre nel gioco.

Vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3 è ora disponibile su PC, Mac e PS5.

