Baldur’s Gate 3: in arrivo la modalità foto ed ulteriori ottimizzazioni

Baldur’s Gate 3 sta ottenendo un successo incredibile e per rendere l’esperienza ancor più completa gli sviluppatori stanno già pensando a quali contenuti aggiungere. Stando a quanto riferito da Michael Douse, director of publishing di Larian Studios, tramite un post su X sono già in arrivo diverse ottimizzazioni e anche una modalità foto.

Now feels like a good time to say even better performance improvements are on the horizon 👀 the engineers working on this really had an impossible task, and I’m thrilled people think they nailed it https://t.co/nJyQ23OxNz

— Very AFK (@Cromwelp) September 8, 2023