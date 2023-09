The Legend of Zelda: un film in live action sarebbe in produzione, per un rumor

Stando ad un'indiscrezione, The Legend of Zelda potrebbe diventare presto un film live action prodotto da Universal in collaborazione con Nintendo.

Stando ad un nuovo rumor, un film in live action di The Legend of Zelda sarebbe in lavorazione. L’indiscrezione proviene dall’account Twitter “MyTimeToShineH”, profilo specializzato in voci di corridoio e possibili leak riguardanti il mondo cinema e tanto altro ancora.

Universal developing a live action Legend of Zelda movie pic.twitter.com/BfSDzF4fiA — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 10, 2023

Ovviamente, non abbiamo al momento modo di verificare la veridicità di tale notizia, ma è da tempo che si parla della possibilità che l’universo narrativo di Zelda venga riproposto sul grande schermo e sappiamo inoltre che Nintendo ha comunque intenzione di proseguire con le produzioni cinematografiche dopo il successo di Super Mario Bros. il film, quindi la cosa è tutt’altro che impossibile.

Quello che stupisce è la possibilità che l’adattamento di Zelda venga riproposto in chiave live action e non formato animato. Non che debba essere un male, sia chiaro, ma sicuramente si avrebbero maggiori difficoltà nel riuscire a caratterizzare su schermo personaggi e mondo di gioco. Quel che è certo è che una pellicola basata su The Legend of Zelda avrebbe tantissimo potenziale narrativo da cui attingere, soprattutto se prendiamo in considerazione gli ultimi due capitoli, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, pieni di nuovi personaggi, archi narrativi che si intrecciano tra di loro e salti temporali tra passato e presente.

Insomma, l’idea, se ben strutturata, potrebbe davvero rivelarsi interessante sotto tanti punti di vista. Nel frattempo, sono comunque moltissimi gli appassionati che sognano di poter vedere un film tratto dalle avventure di Link. Di recente, un utente ha persino provato trasformare The Legend of Zelda nel trailer di un film anni ’80 in salsa dark fantasy con risultati a dir poco spettacolari.