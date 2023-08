The Legend of Zelda diventa un film dark fantasy anni ’80 grazie ad un video fan made

Un fan ha trasformato The Legend of Zelda nel trailer di un film anni '80 in salsa dark fantasy. Ed il risultato è a dir poco incantevole.

Ovviamente, se mai Nintendo deciderà di realizzare un lungometraggio dedicato alle avventure di Link, è improbabile che il risultato somiglierà a questo. Ma in ogni caso, bisogna ammettere che tra gli omaggi fan made dedicati alla saga , questo resta sicuramente uno dei più affascinanti per estro e cura al dettaglio tant’è vero che nella sezione commenti sotto al filmato sono tantissimi gli appassionati di Zelda che hanno accolto con entusiasmo il progetto di Nero.

Nel video, infatti, è possibile riconoscere alcuni fotogrammi di film come Legend (1985) di Ridley Scott con Tom Criuse , La storia Infinita (1984) di Wolfang Petersen, Labyrith (1987) di Jim Henson e tanti altri ancora. Come se non bastasse, Nero ha poi persino modificato i titoli di coda alla fine del trailer, immaginando che che il film sarebbe stato creato da Nintendo e The Henson Company (la società di produzione di Jim Henson) e prodotto da Shigeru Miyamoto, Steven Spielberg e Ridley Scott.

Come sarebbe The Legend of Zelda se fosse un film dark fantasy ? Un fan ha provato ad immaginarlo realizzando uno spettacolare trailer che sembra uscito direttamente dagli anni ’80 . Il filmato, realizzato dallo scrittore e video editor Dom Nero , include, infatti, un mix di alcuni spezzoni di alcuni celebri film di quegli anni che racchiudono perfettamente tutte le atmosfere e l’essenza del capolavoro fantasy targato Nintendo.

