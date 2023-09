Hogwarts Legacy 2 sarebbe già in sviluppo

Alcuni rumor sostengono che sia già in sviluppo Hogwarts Legacy 2 per WB Games.

Secondo un nuovo report arrivato online, sarebbe in sviluppo Hogwarts Legacy 2. Anche se, secondo le tempistiche che sono state rivelate, l’uscita del gioco è prevista tra il 2026 ed il 2027.

Secondo le rivelazioni arrivate attraverso Comicbook.com il gioco su Hogwarts Legacy 2 sarà disponibile per PC, PS5, e Xbox Series X|S. Chiaramente, a secondo del periodo di distribuzione potrebbe anche trattarsi di un titolo per la nuova console PS6.

Nel frattempo, il primo gioco è in programmazione anche per Nintendo Switch. Del resto non poteva essere altrimenti per un titolo che è arrivato al vertice dei giochi più venduti durante l’anno.

C’è anche chi parla di più titoli di Hogwarts Legacy in uscita, e questo anche perché Warner Bros. sta cercando di portare avanti il più possibile i propri franchise, anche dal punto di vista videoludico. Anche per quanto riguarda i titoli DC, James Gunn ha rivelato che i videogiochi tratti dalla casa di Batman e di Superman avranno delle forti connessioni con i film, le serie TV ed i fumetti.