La Nintendo Switch 2 esiste già: prototipo mostrato “a porte chiuse” durante la Gamescom

Secondo alcune fonti, il prototipo della console è stato usato per riprodurre The Matrix Awakens, demo tecnica di Unreal Engine 5.

Il lancio dell’attesa “Nintendo Switch 2” sembra essere sempre più vicino. Secondo la rivista Eurogamer, Nintendo avrebbe già mostrato un prototipo della console, che al lancio avrà probabilmente un nome ufficiale diverso, ad alcuni sviluppatori, nel corso di un numero limitato di presentazioni a porte chiuse.

Secondo quanto riportato da Eurogamer, durante la Gamescom alcuni sviluppatori sarebbero stati invitati da Nintendo ad una presentazione riservata e segretissima della nuova console.

La notizia segue da vicino alcune voci circolate precedentemente su Windows Central. Secondo il noto sito, Nintendo avrebbe iniziato a condividere con alcuni partner le specifiche tecniche della sua prossima console di punta.

Poco dopo la pubblicazione dell’articolo di Eurogamer, VGC ha confermato tali affermazioni e ha rivelato che durante le presentazioni sarebbe stato riprodotto The Matrix Awakens, nota demo tecnica creata per mostrare il pieno potenziale di Unreal Engine 5.

La demo fa uso della tecnologia di upscaling DLSS di Nvidia con il ray tracing abilitato, suggerendo una significativa evoluzione a livello hardware per questa console di prossima generazione.

La prossima console di Nintendo dovrebbe uscire tra un anno. Secondo le principali indiscrezioni, avrà uno schermo LCD al posto dell’OLED – in modo da abbassare il prezzo di lancio – e continuerà ad offrire uno slot per riprodurre le versioni fisiche dei giochi — ed è probabile che sarà compatibile anche con i giochi per Nintendo Switch.