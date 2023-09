I Pixel 8 e 8 Pro costeranno un bel po’ di più rispetto ai loro predecessori

Secondo nuove indiscrezioni, è molto probabile che i prossimi Pixel 8 di Google costeranno un po’ di più dei modelli della stessa linea attualmente in commercio.

I Google Pixel 8 faranno il loro debutto il prossimo mese. I modelli sono due: una versione base e una versione pro. In questi giorni Google ha rivelato “per errore” diverse informazioni sui suoi nuovi smartphone. Ieri l’azienda ha mostrato per errore un render a 360 gradi del Pixel 8 Pro.

Dealabs riferisce che i Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro in Europa (in particolare in Francia) avranno un prezzo di partenza di 799 euro. Il Pixel 8 Pro, invece, avrà un prezzo di partenza di 1.099 euro.

I prezzi ufficiali dovrebbero essere i seguenti

Google Pixel 8

128 GB: €799

256 GB: €859

Google Pixel 8 Pro

128 GB: €1.099

256 GB: €1.159

512 GB: €1.299

Sono prezzi in linea con l’attuale mercato dei top di gamma Android. Ma sono anche prezzi considerevolmente più alti dei prezzi proposti un anno fa. Google, fino ad oggi, ci aveva abituato ad un rapporto qualità prezzo praticamente ineguagliabile-

In Francia il Pixel 7 partiva da 649€, mentre il Google Pixel 7 Pro viene proposto con un prezzo di partenza di 899€. Insomma, si parla di un aumento, rispettivamente, di 150 e 200 euro.