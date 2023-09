EasyJet annuncia nuove rotte per l’inverno 2023-2024: scopri le destinazioni

La rinomata compagnia aerea inglese EasyJet ha annunciato con entusiasmo l’apertura di quattro nuove rotte nel suo network, previste tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Questo spettacolare aggiornamento nel loro servizio offrirà ai viaggiatori ancora più opzioni per esplorare diverse destinazioni europee.

A partire dal 16 dicembre, EasyJet darà il via alla sua prima rotta stagionale settimanale, collegando la vivace città di Lione, in Francia, con la pittoresca Aqaba, in Giordania. Questo collegamento promette di aprire nuovi orizzonti per i viaggiatori desiderosi di esplorare culture e paesaggi diversi.

Nel frattempo, il 16 dicembre, EasyJet inaugurerà anche una rotta bisettimanale tra l’aeroporto di Londra Stansted e Zurigo, in Svizzera. Questa connessione renderà ancora più accessibile uno dei principali centri finanziari europei, permettendo ai viaggiatori di scoprire la bellezza delle Alpi svizzere.

La sorpresa non finisce qui, poiché EasyJet continuerà a espandere la sua rete con l’apertura di due rotte aggiuntive dal 13 gennaio 2024. La prima di queste nuove rotte collegherà Birmingham, Regno Unito, a Salisburgo, Austria, offrendo un servizio settimanale per i viaggiatori desiderosi di esplorare le magnifiche montagne austriache e la ricca cultura della città.

La seconda rotta inaugurata il 13 gennaio sarà un collegamento settimanale tra Londra Southend e Grenoble, in Francia. Questa nuova opportunità consentirà ai passeggeri di EasyJet di immergersi nelle bellezze naturali delle Alpi francesi e sperimentare il fascino di Grenoble.

Questi nuovi collegamenti testimoniano l’impegno di EasyJet nel fornire un’ampia gamma di destinazioni a tutti i viaggiatori, sia per scopi turistici che per viaggi d’affari. Grazie a queste rotte, EasyJet offre l’opportunità di esplorare luoghi unici e indimenticabili in Europa, rendendo il viaggio più accessibile e conveniente per tutti. Non resta che prenotare il prossimo volo e iniziare a sognare avventure invernali e nuove esperienze.