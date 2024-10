Victor Ambros e Gary Ruvkun sono i nomi dei due ricercatori statunitensi che hanno ricevuto il Premio Nobel 2024 per la medicina. Va a loro il merito per “per la scoperta del microRNA e il suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale”. Nello specifico, i micro RNA sono geni regolatori costituiti da piccole molecole di RNA. Sono a singolo filamento, di circa 22 nucleotidi, non codificanti per proteine. La loro funzione consiste nel controllo dei processi biologici, dalla crescita cellulare al differenziamento, dal metabolismo e all’apoptosi.

Regolano lo sviluppo di qualsiasi tessuto e sono fondamentali per il manifestarsi delle patologie e per la ricerca delle terapie. Questo meccanismo viene utilizzato dalle cellule per monitorare l’attività genica. È proprio tale meccanismo ad essere al centro della scoperta che è stata premiata con il Nobel per la medicina. Le informazioni genetiche passano dal DNA all’RNA messaggero (mRNA) grazie ad un processo che prende il nome di trascrizione, e poi alle cellule per la produzione di proteine. Queste ultime sono prodotte secondo le istruzioni genetiche memorizzate nel DNA e in seguito alla traduzione degli mRNA.

Chi sono i vincitori del Premio Nobel 2024 per la medicina

Victor Ambros è un biologo dello sviluppo americano, insegna presso la University of Massachusetts Medical School di Worcester. Nato nel 1953 ad Hanover, nel New Hampshire, è cresciuto in una piccola fattoria di latticini a Hartland, nel Vermont, insieme a sette fratelli. Ha frequentato la Woodstock Union High School, e si è laureato in Biologia al Mit nel 1975. È Silverman Professor of Natural Sciences nel programma di Medicina molecolare.

Gary Ruvkun è un biologo molecolare americano presso il Massachusetts General Hospital e professore di genetica presso la Harvard Medical School di Boston. Nasce nel 1952 a Berkeley, in California. È stato eletto membro dell’American Philosophical Society nel 2019.