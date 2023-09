Ducks: Bao Publishing pubblica l’8 settembre la graphic novel premiata agli Eisner Awards

L’8 settembre sarà disponibile la graphic novel dal titolo Ducks, che è diventata un caso letterario negli Stati Uniti. A portarla in Italia è stata la casa editrice Bao Publishing.

Ecco la copertina di Ducks. Si tratta di un volume tradotto da Michele Foschini, in vendita al prezzo di 27 euro.

A realizzare l’opera è stata Kate Beaton, che, in 400 pagine ha raccontato la sua storia di vita, che l’ha portata a lavorare in Alberta, in un luogo di estrazione petrolifera e mineraria.

Ducks ha ottenuto durante gli Eisner Awards il premio come “Migliore biografia a fumetti”, mentre Kate Beaton ha guadagnato il premio come “Migliore autore unico/autrice unica”.

Ecco la descrizione del fumetto:

Kate Beaton è una fumettista canadese famosa per le sue raccolte di strisce satiriche Hark! A vagrant e Step Aside, Pops, ma in questo libro a fumetti racconta una storia tutt’altro che leggera. A ventun’anni, terminati gli studi, per ripagare il proprio debito studentesco, si è recata nell’ovest del Canada per lavorare in un impianto di estrazione del petrolio dalle sabbie bituminose. Un ambiente in cui gli uomini sono cinquanta volte più delle donne, e dove i soprusi – e gli abusi – sono all’ordine del giorno. Con delicatezza, ma senza fare sconti alla realtà di ciò che è avvenuto, Beaton racconta quei due anni di lavoro all’ombra del senso di colpa per la distruzione consapevole che l’uomo porta all’ambiente, per di più su terre rubate ai nativi. Un fumetto intenso, un libro importante, tra i più premiati dell’anno in tutto il mondo.