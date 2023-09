L’India completa la sua missione lunare con successo: il rover va in stand-by

L’India ha compiuto un importante passo nello spazio profondo con il successo del suo rover lunare, e adeso ha deciso di metterlo in una sorta di “sonno” temporaneo dopo due settimane di intensi esperimenti scientifici. Questo annuncio è stato accolto con gioia dall’Agenzia Spaziale Indiana (ISRO), la quale ora attende un possibile risveglio del rover per nuove missioni. Se ciò non dovesse accadere, il rover rimarrà un orgoglioso “ambasciatore lunare dell’India“. Il rover Pragyan di Chandrayaan-3, ora in “modalità sonno” ma con batterie cariche e ricevitore attivo, ha già compiuto un’importante scoperta sulla Luna, confermando la presenza di elementi chiave come zolfo, ferro e ossigeno. Questi dati sono di grande valore per la comunità scientifica e aprono nuove prospettive di ricerca sulla Luna.

Chandrayaan-3 Mission:

The Rover completed its assignments. It is now safely parked and set into Sleep mode.

APXS and LIBS payloads are turned off.

Data from these payloads is transmitted to the Earth via the Lander. Currently, the battery is fully charged.

The solar panel is… — ISRO (@isro) September 2, 2023

Oltre alla missione lunare, l’India ha lanciato con successo una sonda per studiare il Sole

Questo satellite è attualmente in orbita terrestre e si prepara per un emozionante viaggio di 1,5 milioni di chilometri per studiare il Sole da vicino. Questa missione sarà fondamentale per comprendere i venti solari e i loro effetti sulla Terra, come le spettacolari aurore boreali. In sintesi, l’India continua a dimostrare la sua crescente competenza nel campo dell’esplorazione spaziale, contribuendo in modo significativo alla ricerca scientifica globale.