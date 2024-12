Lanciato nel 2009 come WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) e successivamente ribattezzato come NEOWISE nel 2013, il telescopio spaziale ha trascorso oltre un decennio a tracciare il cielo notturno. La sua missione è quella di cercare e studiare gli oggetti più piccoli del nostro sistema solare: asteroidi e comete. Questi piccoli oggetti vicini alla Terra (NEO), hanno un mondo di informazioni da offrire nella continua ricerca della comprensione cosmica.

Nel corso dei suoi 15 anni di attività, NEOWISE ha avuto la rara opportunità di sondare ripetutamente le viste delle stesse regioni del cielo. In molti casi, una regione è stata studiata più di 220 volte. Questa esplorazione ripetitiva ha permesso agli astronomi di rintracciare e analizzare gli oggetti che hanno cambiato la loro luminosità o posizione. Joe Masiero, ricercatore presso l’IPAC e vice ricercatore principale della missione, ha espresso la sua gratitudine:

Essere in grado di osservare il cielo che cambia per quasi 15 anni ha aperto una nuova strada per la scienza nel dominio del tempo, per tutto, dagli asteroidi più vicini ai quasar più lontani.