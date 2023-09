Xbox Game Pass: nove giochi lasceranno il catalogo a settembre, incluso Civilization VI

Microsoft ha annunciato la lista dei titoli prossimi alla rimozione dal catalogo di Xbox Game Pass, svelando che ben 9 giochi lasceranno il servizio il 15 settembre 2023, tra cui Danganronpa V3: Killing Harmony, Civilization 6 e tanti altri. Di seguito la lista completa:

Tainted Grail: Conquest

Metal Hellsinger

Danganronpa V3: Killing Harmony

Sid Meier’s Civilization VI

Train Sim World 3

Fuga: Melodies of Steel

DC League of Super-Pets

Aragami 2

Amazing Cultivation Simulator (PC)

(FYI) 9 Games Leaving #XboxGamePass on Sept 15th • Tainted Grail: Conquest

• Metal Hellsinger

• Danganronpa V3

• Sid Meier's Civilization VI

• Train Sim World 3

• Fuga: Melodies of Steel

• DC League of Super-Pets

• Aragami 2

• Amazing Cultivation Simulator (PC) Xbox… pic.twitter.com/PrMrqXqVho — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) September 3, 2023

Tra i giochi pronti a lasciare il servizio spiccano in particolar modo l’apprezzato Metal Hellsinger, Danganronpa V3: Killing Harmony, terzo capitolo della celebre saga creata da Kazutaka Kodaka e Civilization 6. Insomma, se non avete avuto modo di giocare uno di questi tre titoli, vi consigliamo assolutamente di recuperarli. Resteranno disponibile nel catalogo del servizio per ancora pochissimi giorni.

Intanto, vi ricordiamo che l’annuncio dei nuovi giochi che andranno ad aggiungersi al catalogo del servizio Xbox Game Pass arriverà domani 5 settembre. Questo mese si prospetta particolarmente ricco poiché sono in arrivo diverse produzioni di spicco tra cui l’attesissimo Starfield e Lies of P, l’intrigante soulslike che si ispira alle avventure di Pinocchio.