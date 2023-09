Vacanze 2023: record di partenze a settembre con quasi 10 milioni di italiani

A settembre del 2023, quasi 10 milioni di italiani hanno intrapreso le loro vacanze estive, segnando un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente, secondo un’analisi di Coldiretti/Ixè. Questa tendenza è stata influenzata dal ritorno del clima caldo e dalla possibilità di risparmiare grazie alla cosiddetta “bassa stagione”.

Durante l’estate, la durata delle vacanze si è accorciata per molti italiani. Il 50% ha trascorso meno di una settimana in vacanza, mentre il 25% ha optato per soggiorni di 1-2 settimane. Sorprendentemente, un 4% ha prolungato le proprie vacanze oltre un mese. Il periodo di settembre è stato un momento cruciale per il “controesodo” estivo, segnando un cambiamento tra coloro che partono per le ferie e chi torna al lavoro. Dopo agosto, si è verificata una riduzione dei prezzi, rendendo le vacanze più convenienti.

Il mare rimane una meta popolare, ma c’è stato un aumento significativo del turismo legato alla natura in montagna, nei parchi e nelle campagne, offrendo l’opportunità di partecipare ad attività tradizionali di settembre come la vendemmia o la ricerca dei funghi. Coldiretti stima che quasi un milione di persone abbia scelto di trascorrere le vacanze in agriturismo durante questo mese.

Le strutture agrituristiche hanno visto un aumento di interesse, con la possibilità di gustare ottima cucina all’aperto e sfruttare i servizi offerti. In totale, la stagione turistica estiva del 2023 ha visto la partecipazione di 37,5 milioni di italiani in cerca di relax e divertimento. Tutto ciò riflette una varietà di scelte di viaggio e un adattamento alle circostanze economiche del momento.