Affitti case vacanze in Italia: prezzi record nelle località turistiche

I prezzi degli affitti per le case vacanze nelle località turistiche italiane hanno registrato un notevole aumento durante l’estate del 2023, secondo l’Osservatorio sul mercato turistico della Federazione di agenti immobiliari professionali (Fiaip). Questo anno ha visto un notevole incremento sia nella domanda che nell’offerta di affitti stagionali nelle principali destinazioni turistiche del paese.

Tra le località più costose per gli affitti spiccano Porto Cervo e Villasimius in Sardegna, dove i prezzi raggiungono fino a 6.000 euro a settimana per un bilocale con 4 posti letto. La terza località più costosa è Capri.

L’osservatorio ha previsto che il numero di presenze turistiche in Italia aumenti da 403 a 442 milioni, segnando un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Questo trend positivo è sostenuto da una maggiore propensione a sottoscrivere contratti di affitto stagionale, con un aumento del 15% dei contratti registrati.

Gli affitti turistici e le case vacanze hanno dimostrato di essere una fonte redditizia, con rendimenti medi compresi tra il 6% e il 9%. Tuttavia, è importante considerare le spese, le imposte e le possibili commissioni di gestione, che possono aumentare fino al 20%.

L’analisi dell’osservatorio ha rivelato che l’affitto di case vacanze può essere vantaggioso per i proprietari che intendono utilizzare l’immobile per periodi specifici dell’anno o per fini personali, contribuendo a compensare le spese di gestione. Tuttavia, vi è una distinzione fiscale tra affitti turistici e case vacanze, con l’obbligo di registrazione e l’applicazione della cedolare secca per affitti con permanenza inferiore ai 30 giorni.

L’incremento dell’interesse per gli affitti turistici e le case vacanze ha anche portato a un aumento degli acquisti di seconde case, con un aumento del 24% nel 2022. Si prevede che questo trend continuerà nel 2023, con un ulteriore incremento del 10% nel mercato delle seconde case.