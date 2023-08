Vacanze all’estero: meglio pagare con carta di credito o in contanti?

Se stai pianificando una vacanza all’estero e ti trovi di fronte alla scelta tra pagare con carta di credito o contanti, è fondamentale considerare alcuni fattori chiave per prendere la decisione giusta. Innanzitutto, è consigliabile avere sempre con sé una quantità di contanti, poiché in alcune situazioni la moneta elettronica potrebbe non essere accettata a causa di problemi di connessione. Tuttavia, è altrettanto importante sfruttare sia la carta di credito che quella di debito durante il viaggio, in quanto ognuna di esse ha vantaggi distinti.

Se ti trovi in un Paese con una valuta diversa dall’Euro, è utile ponderare la scelta tra carte e contanti. Ricorda che prelevare denaro all’estero tramite carta di credito può comportare una commissione che varia dal 3% al 4% dell’importo prelevato. Pertanto, se vuoi evitare tali spese, è preferibile effettuare prelievi e pagamenti in valuta locale. Questa scelta si dimostra particolarmente vantaggiosa quando si tratta di prenotazioni alberghiere o noleggi di veicoli.

Per massimizzare l’efficienza dei tuoi pagamenti e prelievi, potrebbe essere una buona idea portare entrambe le carte con te: sia la carta di credito che quella di debito (bancomat). Questo ti consentirà di affrontare situazioni diverse in modo ottimale. La carta di credito può essere preziosa per prenotare alloggi e noleggiare auto, offrendo una maggiore garanzia agli esercenti. D’altra parte, la carta di debito può essere utilizzata per pagamenti giornalieri senza dover affrontare commissioni di prelievo.

Se vuoi esplorare ulteriori opzioni, potresti considerare l’uso di carte prepagate, che non richiedono un collegamento a un conto corrente. Anche se non offrono tutte le funzionalità delle carte tradizionali, le carte prepagate consentono comunque di effettuare operazioni come ricevere bonifici o accrediti.

Un aspetto cruciale da tenere presente è il plafond giornaliero di spesa imposto dalla tua banca. Questo rappresenta il limite massimo che puoi spendere in un giorno. Tieni presente che solitamente il plafond è più basso per le carte di debito rispetto a quelle di credito.