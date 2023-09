Steam: Playstation lancia i suoi saldi ufficiali con sconti fino al 75%

PlayStation lancia i suoi saldi per molti dei suoi giochi pubblicati in versione PC su Steam con sconti fino al 75%. La lista dei giochi in promozione è molto ricca e include titoli del calibro di The Last of Us Parte 1, Returnal, Marvel’s Spider-Man Remastered, Horizon Zero Dawn Complete Edition e tanti altri. Vediamo le offerte più interessanti:

The Last of Us Parte 1 a 47,99€ invece di 59,99€ (-20%)

Marvel’s Spider-Man Remastered a 40,19€ invece di 59,99€ (-33%)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales a 33,49€ invece di 49,99€ (-33%)

Sackboy Una Grande Avventura a 29,99€ invece di 59,99€ (-50%)

God of War a 29,99€ invece di 49,99€ (-40%)

Days Gone a 16,49€ invece di 49,99€ (-67%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition a 16,49€ invece di 49,99€ (-67%)

Returnal a 47,99€ invece di 59,99€ (-20%)

Uncharted Raccolta l’eredità dei ladri a 29,99€ invece di 49,99€

Vi ricordiamo che queste sono solo una piccola parte delle offerte attualmente disponibili su Steam. A questo indirizzo trovate la lista completa.

Insomma, se avevate da tempo intenzione di acquistare uno titoli dei PlayStation Studios pubblicati anche su PC, questa è sicuramente l’occasione giusta per recuperarlo approfittando degli sconti.