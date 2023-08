Missione spaziale “Osiris Rex”: aspettando il ritorno

La missione "Osiris Rex" non è solo un trionfo dell'ingegneria e dell'esplorazione spaziale, ma potrebbe anche far luce sulla nostra identità cosmica.

La missione spaziale “Osiris Rex” si avvia al culmine della sua epica ricerca, con l’attesa per il rientro imminente dei campioni di roccia spaziale, prelevati tre anni fa dall’asteroide Bennu. La National Aeronautics and Space Administration (Nasa) ha annunciato che il prossimo 24 settembre 2023 i ricercatori accoglieranno con trepidazione i 250 grammi di materiale provenienti da questo lontano viaggiatore cosmico.

L’anticipazione è palpabile, poiché questi frammenti potrebbero rivelare nuovi dettagli avvincenti riguardo ai segreti celati nel cuore del sistema solare, oltre a gettare luce sul potenziale sorgere della vita sulla Terra. L’aspettativa per questo carico di storia spaziale è tangibile, poiché gli studiosi intravedono nelle rocce asteroidali dei veri e propri testimoni delle origini cosmiche e biologiche.

Siamo ormai a poche settimane dal ricevere un pezzo di storia del sistema solare sulla Terra, e questo test di caduta riuscito garantisce che siamo pronti. Il materiale incontaminato dell’asteroide Bennu aiuterà a far luce sulla formazione del nostro sistema solare 4,5 miliardi di anni fa, e forse anche su come è iniziata la vita sulla Terra.

Nicola Fox, amministratore associato del Science Mission Directorate della Nasa

La Nasa ha condotto un cruciale test di caduta per assicurare un ritorno sicuro di questo tesoro spaziale. Un modello della capsula Osiris-REx, un esploratore dedicato alle origini, interpretazione spettrale, identificazione di risorse e sicurezza dei regoliti, è stato sganciato da un aeromobile mercoledì scorso. L’atterraggio preciso è stato compiuto nel deserto dello Utah, all’interno del Test and Training Range del dipartimento della difesa americano, dimostrando la maestria tecnologica e il rigore scientifico coinvolti in questa delicata operazione.

Man mano che la data di rientro si avvicina, il mondo intero condivide un senso di anticipazione e meraviglia, riflettendo sulla portata delle scoperte che potrebbero scaturire da questi modesti frammenti di spazio lontano. La missione “Osiris Rex” non è solo un trionfo dell’ingegneria e dell’esplorazione spaziale, ma potrebbe anche gettare una luce senza precedenti sulla nostra identità cosmica e sulle origini stesse della vita sulla Terra. Con il futuro in agguato, l’umanità si prepara a un nuovo capitolo di scoperta e comprensione, trascendendo i confini della conoscenza attuale.