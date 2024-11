Tre astronauti cinesi hanno raggiunto la stazione spaziale Tiangong per condurre esperimenti in vista delle future missioni lunari della Cina.

La missione Shenzhou-19 è decollata dal Centro di Lancio Satelliti di Jiuquan. Tra i membri dell’equipaggio c’è Wang Haoze, la prima ingegnere di volo spaziale donna della Cina, che è anche la terza donna cinese a partecipare a una missione spaziale.

Dopo un viaggio durato circa otto ore, gli astronauti hanno raggiunto la loro meta, avviando una nuova fase di collaborazione con il team della missione precedente, Shenzhou-18. I nuovi arrivati lavoreranno insieme agli astronauti già in orbita per circa cinque giorni, completando le attività di passaggio e avviando esperimenti scientifici.

Missione Shenzhou-19: la nuova avventura spaziale cinese

Wang ha espresso il suo entusiasmo per questa avventura, affermando di voler svolgere al meglio ogni compito e contribuire alla protezione della nostra “casa” nello spazio. La missione non è solo un’opportunità per esplorare, ma anche per accumulare esperienza in vista degli ambiziosi obiettivi cinesi, che includono l’invio di astronauti sulla Luna entro il 2030.

Il comandante della missione, Cai Xuzhe, un veterano con esperienza nella stazione Tiangong, ha sottolineato l’importanza di prepararsi mentalmente e fisicamente per le sfide future. Durante il loro soggiorno, gli astronauti testeranno “mattoni” progettati per imitare il suolo lunare, un passo cruciale per la pianificazione di una futura base sulla Luna.

Con questi sviluppi, la Cina continua a progredire nel suo sogno spaziale, investendo risorse significative per posizionarsi tra le potenze spaziali globali. La Tiangong rappresenta il cuore di questo ambizioso programma, destinato a durare per almeno dieci anni.