Invincible: Guarding the Globe, nuovo trailer del videogioco tratto dalla serie animata

È in arrivo il primo videogioco tratto dalla serie animata supereroistica di Robert Kirkman, Invincible: Guarding the Globe; ecco il nuovo trailer ufficiale.

Sta per arrivare sul mercato Invincible: Guarding the Globe, un GdR idle a squadre per dispositivi mobili ambientato nell’universo di Invincible, la popolare serie animata per adulti di stampo supereroistico ideata da Robert Kirkman e disponibile su Prime Video. Il gioco propone una storia mai vista nei fumetti o nella serie TV, con vividi combattimenti multi-scontro, collezione di personaggi, gestione di squadre, funzioni idle e, naturalmente, una grafica “dai superpoteri”. Il nuovo trailer mostra il gameplay del titolo, che è già entrato in fase di early access in alcuni territori come Australia, Nuova Zelanda e Filippine.

Al fianco di Cecil Stedman, agente del governo a capo della Global Defense Agency, dovremo così reclutare, gestire e inviare in azione gli eroi che avranno l’incarico di sventare gli attacchi criminali in svariati punti del pianeta. Ma ben presto sarà chiaro che questi criminali sono aiutati dai più inaspettati degli alleati, i cloni degli eroi di Invincible…

Naturalmente ritroveremo tutti i personaggi che conosciamo dalla serie, a partire da Invincible e Atom Eve, oltre a Omni-Man, Robot, Rex Splode, War Woman, Black Samson, Dulpi-Kate, The Immortal e Green Ghost.

Pre-registrarsi al download (qui) permetterà di riscattare alcune ricompense in-game, come:

Burger Mart Burger

2 Hero Dossiers

35,000 Hero XP

50,000 GDA Chips

Sinossi:

Affronta una campagna completa con una storia originale ambientata nell’universo di Invincible, una trama nuova di zecca con personaggi familiari in cui ti unirai alla Global Defense Agency per svelare il mistero che si nasconde dietro a un esercito di cloni mortali (e a… carne di hamburger rubata?) che lavora a fianco del capo della GDA, Cecil Stedman. Assembla la tua formazione di eroi e schierala in combattimenti intrisi di sangue. Ogni membro della squadra ha un ruolo: attacco, difesa o supporto, e sta a te scegliere la combinazione migliore per ogni scontro. Gestisci combattimenti idle in background, mentre sei comodamente altrove e impegna la tua squadra in GDA Ops: scontri secondari che si svolgono separatamente dalla trama principale, giocati contemporaneamente.

