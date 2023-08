Frecce Tricolori: esperienza di realtà virtuale in provincia di Udine

La base aerea di Rivolto, situata nella provincia di Udine e sede della prestigiosa Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) dell’Aeronautica Militare Italiana (AMI), sta per abbracciare la tecnologia della realtà virtuale. Questa iniziativa ambiziosa si propone di offrire un’esperienza coinvolgente sia per gli appassionati e i visitatori che frequentano l’area museale, sia per sostenere l’addestramento operativo dei piloti della flotta. Il progetto è estendibile anche in altre aree d’Italia.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con un’azienda specializzata nel digital design con sede a Treviso. Questa agenzia ha sviluppato un sistema all’avanguardia che fonde la tecnologia digitale della realtà virtuale con un’installazione fisica unica. Il sistema è composto da 10 poltrone disposte secondo la formazione caratteristica della pattuglia acrobatica. Quando i visitatori prendono posto e indossano l’apposito visore, vengono trasportati in un’esperienza di volo acrobatico all’interno della cabina di pilotaggio di un aereo, catturando così le emozioni e le sensazioni dei piloti delle “Frecce Tricolori”.

Questo progetto segna un momento speciale, coincidendo con il centenario dell’Aeronautica Militare Italiana. Oltre a offrire un’esperienza immersiva incredibile per gli appassionati, consentendo loro di vivere in prima persona le straordinarie performance delle “Frecce Tricolori”, il progetto prevede anche lo sviluppo di un software dedicato all’addestramento dei piloti durante i mesi invernali.

La realtà virtuale sta emergendo come una potente risorsa nella formazione dei piloti, consentendo loro di simulare una vasta gamma di scenari e condizioni di volo in un ambiente sicuro e controllato. Questa innovativa iniziativa promette di migliorare ulteriormente la preparazione dei piloti delle “Frecce Tricolori” e di offrire un’esperienza straordinaria a coloro che visitano la base aerea di Rivolto. Con la combinazione di tecnologia avanzata e tradizione di eccellenza, l’AMI dimostra il suo impegno nell’assicurare un futuro brillante per la sua prestigiosa Pattuglia Acrobatica Nazionale.