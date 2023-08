RoboCop: Rogue City è stato rinviato, vediamo la data d’uscita

Robocop: Rogue City è stato rinviato. Lo sparatutto in prima persona dedicato al celebre cyber-poliziotto non arriverà, come annunciato in precedenza, a settembre 2023, bensì il 2 novembre 2023.

L’annuncio del rinvio è avvenuto con la pubblicazione dell’ultimo trailer mostrato in occasione della Gamescom 2023, in cui vengono mostrati alcuni frammenti di storia e di gameplay. In realtà, questo rinvio non arriva di certo a sorpresa, visto e considerato che ad oggi non era stata ancora rivelata una data d’uscita.

Nessun dettaglio da parte di Teyon riguardo ai motivi del rinvio. Possiamo però immaginare che il posticipo sia stato preso in considerazione per fattori perlopiù strategici, visto e considerato che settembre e ottobre restano due mesi molto affollati per quanto riguarda le uscite videoludiche tra Alan Wake 2, Lies of P, il nuovo Assassin’s Creed e tanti altri.

Per il resto, vi ricordiamo che RoboCop: Rogue City è uno sparatutto in prima persona sviluppato da Teyon che avrà come protagonista il celebre poliziotto mezzo uomo e mezzo cyborg. Il gioco sarà ambientato tra i film RoboCop 2 e 3 con Peter Weller che riprenderà il suo iconico ruolo di poliziotto e sarà possibile sbloccare diversi finali a seconda delle scelte intraprese nel corso dell’avventura.

RoboCop: Rogue City sarà disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC.