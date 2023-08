OPPO Find N3 Flip ufficiale: moderno e potente, ora con fotocamera da 50MP

In una conferenza di lancio tenutasi ogg, Oppo ha svelato il tanto atteso smartphone pieghevole Find N3 Flip.

In una conferenza di lancio tenutasi ogg, Oppo ha svelato il tanto atteso smartphone pieghevole Find N3 Flip, che rappresenta il successore del popolare modello Find N2 Flip.

L’Oppo Find N3 Flip adotta un design leggermente diverso rispetto al suo predecessore, presentando una nuova scocca e nuove caratteristiche. Il telefono è dotato di uno schermo di copertura rettangolare laterale simile al modello precedente, ma ora dispone di un nuovo modulo fotocamera circolare che ospita tre lenti fotografiche con il marchio Hasselblad. In basso è presente un flash LED. Il lato destro del dispositivo è dotato di un pulsante di accensione (integrato con un sensore di impronte digitali) e un rocker del volume, mentre sul lato sinistro è situata una levetta degli avvisi.

Il dispositivo presenta una nuova cerniera chiamata “Seiko Pseudo-cone Hinge“, che è stata testata piegando il telefono 600.000 volte. OPPO sostiene che la cerniera sia particolarmente resistente e che mantenga le sue proprietà anche in condizioni climatiche estreme, ad esempio a meno 20 gradi celsius o fino ad un massimo di 50 gradi.

Per quanto riguarda il display, il Find N3 Flip è dotato di uno schermo interno da 6,80 pollici e uno schermo esterno da 3,26 pollici. Lo schermo interno offre una risoluzione di 2520 x 1080 pixel, 403 PPI e una luminosità massima di 1600 nit. Lo schermo esterno ha una risoluzione di 720 x 382 pixel, un refresh rate di 60Hz e una luminosità massima di 900 nit. Entrambi gli schermi utilizzano la tecnologia AMOLED, con lo schermo interno che supporta un design flessibile, un refresh rate adattivo da 1 a 120Hz e un tasso di campionamento touch fino a 240Hz.

Sotto il cofano, il Find N3 Flip è alimentato da un processore octa-core MediaTek Dimensity 9200, con GPU Mali-G715 MP11 integrata. La CPU ha una frequenza massima di 3,05 GHz. Le opzioni di archiviazione includono 12GB di RAM LPDDR5x abbinata a 256GB o 512GB di storage UFS 4.0. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 4.300mAh con ricarica rapida da 44W. Il sistema operativo è ColorOS 13.2, basato su Android 13.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 50 megapixel (con OIS), una fotocamera teleobiettivo da 32 megapixel (con supporto AF) e una fotocamera ultra grandangolare da 48 megapixel sul retro. Le fotocamere supportano diverse modalità, tra cui zoom ottico 2x e zoom digitale 20x, scena notturna, registrazione video e altro. La fotocamera frontale è una fotocamera da 32 megapixel con diverse modalità di scatto.

Insomma, stiamo parlando di un’ottima scheda tecnica ‘racchiusa’ in uno smartphone dal design estremamente affascinante — anche se forse dal gusto eccessivamente asiatico. L’Oppo Find N3 si presenta come una delle opzioni più interessanti all’interno di un segmento di mercato, quello degli smartphone pieghevoli, sempre più in fermento.