Rebel Moon: Zack Snyder rivela una delle differenze principali con Star Wars

Zack Snyder ha parlato di alcuni dettagli in particolare che ha curato in Rebel Moon, e che differenziano il film da Star Wars.

Zack Snyder ha dichiarato qualche tempo fa che Rebel Moon era nato in principio come soggetto legato a Star Wars. Ma il regista si è discostato da Guerre Stellari per molti versi, e, di recente, ha anche rivelato una delle differenze principali tra Rebel Moon e Star Wars.

Ecco le sue parole:

Mi fa ridere il fatto che in Star Wars capiti di vedere i costumi di Tatooine, questo strano pianeta in mezzo al nulla, che dettano la moda dell’intero universo. Pensavo che fosse una scelta molto particolare. Quando realizzi un film di fantascienza cerchi di definire il mondo che lo caratterizza, il pianeta natale, e allora pensi anche ai costumi. Magari viene in mente il fatto che potrebbero tutti indossare tute fluorescenti, o qualcosa del genere. Ci sono un milione di esempi. Potrebbe essere il 1984. Potrebbe essere qualcosa di diverso. Mi piace l’idea che in Rebel Moon tutto sia ispirato alla Terra, perché sento che si tratterebbe di una scelta capace di rendere davvero tutto riconoscibile.

Perciò la differenza a livello di costumi sarà una marcatura profonda per quanto riguarda Rebel Moon rispetto a Star Wars.