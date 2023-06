Rebel Moon: Zack Snyder racconta di quando lo propose come soggetto di Star Wars

Inizialmente Rebel Moon fu proposto da Zack Snyder come soggetto di Star Wars. Ecco le sue parole.

Oltre dieci anni fa Zack Snyder pensò di lavorare alla saga di Star Wars: il regista lo ha raccontato di recente, rivelando come il film Rebel Moon, inizialmente, fosse stato concepito come un soggetto per il franchise di Guerre Stellari.

Ecco cosa ha raccontato:

Era il periodo in cui stavo lavorando a L’Uomo d’Acciaio. Seppi che la Lucasfilm voleva realizzare una nuova trilogia di Star Wars, così pensai che se mai avessero lasciato lavorarci sopra avrei proposto loro qualcosa che non avevano mai avuto modo di vedere.

Nonostante vari incontri con Kathleen Kennedy e con Alan Horn di Disney, le promettenti idee di Zack Snyder finirono con un nulla di fatto. Il regista ha perciò concluso:

Non avevo molto tempo per poter fare un film su Star Wars.

Ma lo stesso Snyder ha aggiunto che l’idea di Rebel Moon gli venne, addirittura, quando era ancora impegnato a fare la scuola di regia, e fu in quell’occasione che pensò ad una storia alla I Sette Samurai, però in versione spaziale.