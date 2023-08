Economia quantistica: tendenze di investimento e opportunità

L'economia quantistica continua a crescere, con investimenti in aumento e un potenziale di innovazione che interessa diverse industrie.

L’economia quantistica è in costante crescita e attira sempre più investimenti globali. Secondo il rapporto annuale Quantum Technology Report di McKinsey & Company, pubblicato di recente, gli investimenti nelle startup specializzate in tecnologia quantistica hanno registrato un modesto aumento del 1% nel 2022 rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 2,35 miliardi di dollari.

Le tecnologie quantistiche, che comprendono il quantum computing, le telecomunicazioni quantistiche e la rilevazione quantistica, hanno dimostrato un enorme potenziale nel migliorare l’elaborazione dei dati, la sicurezza delle comunicazioni e la precisione delle misurazioni. Queste tecnologie sono in grado di rivoluzionare settori diversi, dall’industria automobilistica alla finanza e alle scienze della vita.

Tuttavia, nonostante il crescente interesse e gli investimenti, ci sono sfide da affrontare. Il numero di brevetti e articoli scientifici nel campo della tecnologia quantistica è diminuito nel 2022 rispetto all’anno precedente. Questo solleva la sfida di sviluppare tecnologie più precise e affidabili per la costruzione di computer quantistici ad alta capacità senza errori.

Inoltre, il tasso di nascita di nuove imprese nel settore è diminuito, con solo 19 nuove startup fondate nel 2022 rispetto alle 41 del 2021. Gli investitori tendono a sostenere più spesso aziende consolidate, in parte perché i talenti del settore lavorano spesso nell’ambito della ricerca accademica o per aziende già stabili. La creazione di nuove imprese è anche limitata dalla mancanza di applicazioni commerciali mature.

Tuttavia, ci sono segnali positivi nel panorama dell’istruzione e dell’occupazione. Il gap di talenti nel settore della tecnologia quantistica si è ridotto nel 2022, con quasi due terzi dei posti di lavoro disponibili aperti a laureati recenti in questo campo. Molte università offrono corsi specifici e programmi di master in tecnologia quantistica, il che contribuisce a colmare questa lacuna di competenze.

Gli investimenti pubblici giocano un ruolo significativo nello sviluppo dell’economia quantistica. Gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno impegnato ingenti finanziamenti, rispettivamente 1,8 miliardi e 1,2 miliardi di dollari, per sostenere la ricerca e lo sviluppo in questo settore in crescita.