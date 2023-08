Corsair Platform:6 è una scrivania modulare personalizzabile fino all’ossessione

Corsair, brand specializzato in accessori per i computer, ha appena presentato una nuova, colossale, scrivania modulare. Si chiama Corsair Platform 6 e si distingue da pressoché ogni altra soluzione sul mercato per la sua fortissima versatilità. È iper-personalizzabile e si può adattare facilmente alle esigenze del consumatore.

Tra i vari punti di forza, troviamo l’utilizzo di materiali premium, numerose funzionalità nascoste, e un’altezza regolabile, oltre ad un sistema di gestione dei cavi estremamente efficiente.

I clienti potranno personalizzare completamente la loro scrivania – ad esempio inserendo un vano per il telefono, oppure una griglia per appendere controller e altri accessori – o, in alternativa, potranno scegliere tra alcuni set-up preassemblati da Corsair e ispirati ad alcuni usi specifici, tra gaming, streaming e molto altro.

La Platform: 6 ha un sistema a binari modulari che ha il preciso scopo di consentire di continuare a personalizzare ed espandere la scrivania anche in futuro. Non soltanto con un mare di accessori in arrivo, anche da parte di aziende terze, ma addirittura grazie al supporto esplicito agli accessori stampati in 3D. Insomma, con un po’ di manualità e ingegno, il confine diventa realmente solo la vostra fantasia.

Chi sceglie l’opzione di altezza regolabile può usufruire di una variante della scrivania con due motori elettrici. Inoltre, la scrivania è dotata di molte funzionalità standard, come un vassoio di gestione dei cavi, un vano portaoggetti integrato e porte USB per la ricarica.

La CORSAIR Platform:6 sarà disponibile nel Q4 2023, sul sito web di CORSAIR e presso rivenditori e distributori autorizzati in tutto il mondo. È supportata da una garanzia di cinque anni. I prezzi verranno annunciati in futuro.