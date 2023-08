Dragon Age: Dreadwolf potrebbe arrivare persino nel 2025, dice Jeff Grubb

Dragon Age Dreadwolf potrebbe arrivare nel 2025. O almeno questo è quanto dichiarato da Jeff Grubb. Il noto giornalista e leaker si è soffermato sulla questione, rivelando che Bioware inizialmente aveva previsto di pubblicare il gioco a settembre del 2023, per poi rimandare l’uscita alla primavera del 2024, come reso noto recentemente dal reseconto finanziario di EA.

A questo punto, dice Grubb, non ci sarebbe nulla di cui sorprendersi se l’uscita slittasse ulteriormente al 2025. Come accade spesso in questi casi, BioWare potrebbe decidere di prendersi tutto il tempo necessario per rifinire l’avventura, spingendosi oltre la fine dell’anno fiscale, arrivando dunque a marzo del 2025.

'Dragon Age: Dreadwolf' was internally planned for a September 2023 release but got pushed back to 2024. Currently it's planned for Summer 2024 at the earliest but could pushed back even further.https://t.co/0ZmOQQVQKd pic.twitter.com/X9kJaP8Q5N

