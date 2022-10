Dragon Age Dreadwolf è giocabile dall’inizio alla fine, conferma Bioware

Arriva un importante aggiornamento sullo stato dei lavori di Dragon Age Dreadwolf: BioWare ha annunciato di aver completato i lavori sulla fase Alfa del gioco e che ora è il titolo giocabile dall’inizio alla fine. Ciò significa che lo sviluppo è in una fase avanzata, anche il team ha precisato di essere ancora lontano dalla conclusione dei lavori.

Il team è incredibilmente felice di annunciare un enorme passo avanti nello sviluppo del gioco che ora conoscete come Dragon Age: Dreadwolf – recita il post di Gary McKay di BioWare – Abbiamo appena completato la nostra fase Alfa! Fino a questo momento, abbiamo lavorato molto sulle varie parti del gioco, ma è solo nella fase Alfa che un gioco mostra il suo volto. Ora, per la prima volta, possiamo provare l’intero gioco, dalle prime scene della prima missione fino alla fine. Possiamo vedere, ascoltare, sentire e giocare il tutto come un’esperienza omogenea.

Lo studio ha inoltre sottolineato come da adesso in poi potrà concentrarsi su tutti gli altri aspetti che riguardano l’evoluzione del progetto: “Inoltre, ora possiamo vedere il ritmo del gioco, il modo in cui le relazioni si evolvono nel tempo possono progredire del giocatore e la partecipazione narrativa. Possiamo riprendere la storia che abbiamo scritto e verificare se la stiamo esprimendo bene attraverso i personaggi, i dialoghi, i filmati e, in ultima analisi, il viaggio del giocatore”

Bioware ha infine confermato in Dreadwolf avremo anche l’occasione di visitare location solo menzionate nei precedenti giochi della serie come la città di Minrathous, la capitale dell’Impero Tevinter: “È una città costruita e alimentata dalla magia, ed è spettacolare vedere i modi in cui ciò si esprime nella sua identità visiva, e il confronto con le città precedenti visitate in Dragon Age”.

Dragon Age Dreadwolf sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il progetto non ha ancora una data d’uscita e le informazioni al momento restano comunque molto limitate.